〈北部〉《桃園》靠科技、自動化種茶 青農砸2千萬

2018-10-21

〔記者許倬勛／龍潭報導〕龍潭是知名的茶鄉，但近年受到國外便宜茶葉進口衝擊，削價競爭下，導致茶園一座座消失；為了扭轉現況，在地青農曾子和、劉俊興引進國外機械化種茶技術，包括以色列廠商授權的滴灌技術，或是自動剪採茶機等，希望靠著科技、智慧種茶，闖出另一條路。

卅三歲的曾子和轉戰茶業前，是龍潭在地三代中藥坊老闆，愛喝茶的他始終有個茶行夢，六年前因緣際會認識同鄉的劉俊興，劉說得一口好「茶經」，從栽種到銷售都很有想法，兩人一拍即合，決定合作創業，劉俊興負責前端的種植、產茶，曾子和負責銷售，主打「從茶園到餐桌」一條龍服務。

未料，創業方興就碰上大環境的挑戰，價格僅台茶一半、甚至三分之一的越南茶搶攻市場，削價競爭下，導致茶園一座座消失；曾、劉兩人討論後決定「梭哈」，傾盡家產又貸款，從以色列引進滴灌、自動化澆灌、智慧管理等機具與技術，加上租借的十五公頃茶田，耗資近兩千萬元，企圖扭轉乾坤。

引進以色列滴灌技術 視環境差配送肥料

滴灌技術指的是將茶樹所需的水或肥料，一滴一滴直接送到植物根部，劉俊興還特別拜託廠商設計適合茶田的滴灌管線，將管線埋設在土壤中，視天氣、季節定時定量配給水溶性肥料，甚至可透過儀器監測土壤中缺少的氮、磷、鉀量，達到精準施肥、吸收快速目的，可省下過去一半的人力及成本。

採茶人力更精簡 90人次簡化成兩人

劉俊興說，除滴灌技術，自動化剪採茶機的引進對茶園管理增效不少，採收速度是手抬機的五倍。以一公頃為例，過往人工採茶需僱用六名工人，一天總工資約一萬兩千元，花八小時才能採收完畢，但自動化採茶機一公頃只需兩小時就能完工；而平日顧茶園，傳統人工方式也是一公頃需四至六人，但用上滴灌管線自動化，只需兩人。

曾子和說，透過滴灌系統、自動化設備，能種出品質不輸高山的好茶，茶季一年有四到五次收成，但過去採收多倚靠人力及經驗，而非設備數據，「以小搏大就得把現有資源榨得一點不剩」，有信心達到每季五千斤、「量多質精」的目標，在六年內回本。