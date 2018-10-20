〈台北都會〉「金牌」被換 民團批柯海洋熊讚變「競選熊」

2018-10-20

〔記者鍾麗華、蔡亞樺／台北報導〕搶救金牌熊讚聯盟昨到監院檢舉台北市長柯文哲「狸貓換太子」，把台北市吉祥物金牌熊讚換成海洋熊讚，該聯盟質疑柯文哲是為了替個人選舉行銷，把海洋熊讚變成他的「競選熊」，有公器私用之嫌，盼監院調查北市府撤換金牌熊讚事件。對此，北市觀光傳播局局長陳思宇表示，尊重人民的權益，若成案的話，會配合監院調查。

海洋熊讚與柯競選主視覺相同

搶救金牌熊讚聯盟發言人江文瑜說，柯文哲把競選的手伸入屬於公共財的吉祥物，海洋熊讚主視覺與競選主視覺相同，柯文哲競選主視覺是海洋色，宣傳海洋熊讚的雙層公車也以大量海洋色包裝，同時與廠商合作推出海洋色包裝零食等。

指柯為選舉行銷 涉公器私用

江文瑜說，柯文哲競選主視覺設計者與海洋熊讚設計者早已共創品牌，屬同設計團隊與創業夥伴，顯然柯文哲是用公帑大量做顏色置入性競選行銷，把海洋熊讚公器私用，變成一隻他個人的「競選熊」，甚至動用第二預備金。

促監院調查撤換金牌熊讚事件

江文瑜強調，當初北市觀傳局長陳思宇曾以「無法註冊商標權」、「外觀與其他黑熊無差異」、「出現仿冒品需增加識別度」為由進行改版，但金牌熊讚立體人偶和平面商標權日前分別獲得核准，可見北市府的說法不是理由，把金牌熊讚換成海洋熊讚，嚴重傷害台北軟實力。

觀傳局長：若成案會配合調查

面對質疑，陳思宇表示，尊重人民的權益，沒特別要說明的，但將熊讚扯到選舉有點牽強，改版從去年就開始醞釀，並依法進行設計標案；她也強調，市府持續與該聯盟溝通，有聽到民眾訴求，加上議會審查預算時也引發許多討論，因此明年金牌與海洋熊讚各自會有主題式行銷活動。