〈台北都會〉基隆林右昌未出席 謝立功抽中1號

2018-10-20

〔記者俞肇福、吳正庭／綜合報導〕基隆市、金門縣和連江縣的縣市長候選人號次抽籤，昨順利完成；尋求連任的基隆市長候選人林右昌未出席，遭對手國民黨候選人謝立功批是驕傲小公雞，林右昌則回應，抽籤只是形式、號碼也只是代號，他仍會秉持初衷，為翻轉基隆持續打拚。

而金門縣無黨籍候選人謝宜璋抽籤後前往金門地檢署，針對不起訴的「金酒東北試釀」案，控告縣長陳福海、地檢署檢察長毛有增、金門高分檢檢察長費玲玲瀆職，金門地檢署及高分檢均表示，尊重當事人權利，一切依法辦理。

謝立功昨天一早由支持者陪同，浩浩蕩蕩從國民黨基隆市黨部出發，前往選委會抽籤。謝立功抽出一號，支持者大喊「一馬當先」、「獨一無二」。針對林右昌未出席抽籤，謝立功說，他準備了「市長辯論會的邀請書」，要邀請林右昌辯論，可惜他選擇迴避，他對林的缺席感到失望。

林右昌總部發新聞稿指出，因有預定的市政行程，再加上基隆市長選舉只有兩人，按照選委會規定，「先辦理登記的人先抽籤」，因此才未請假參加抽籤作業。

金門、連江縣長選將 多親自抽籤

金門縣六位縣長候選人，只有唯一女性候選人汪承樺未到場，依登記順序上場抽籤，同時也都準備吉祥話。包括「一馬當先」、「事事如意」、「六六大順」。

連江縣長候選人號次抽籤，除了無黨籍的朱秀珍未到場，蘇柏豪、魏耀乾與劉增應都到場抽籤。