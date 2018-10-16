〈台北都會〉蘇貞昌批侯友宜 官網看不到政見

2018-10-16

〔記者李雅雯、賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天推出假牙擴大補助的宣傳影片，他表示桃園、基隆的老人假牙補助做得很好、滿意度高達九成五，新北市沒理由不做，「如果侯友宜不願意做，那就讓蘇貞昌當選市長來為選民做」；他昨天受訪時也說，侯友宜是「超奇怪的候選人」，侯在官網沒有放政見專區，辯論也不願參加，很對不起市民。

蘇貞昌表示，翻遍侯友宜的競選官網都看不到政見陳述的相關區塊，候選人最重要的就是向市民報告要做什麼？怎麼做？但侯友宜參選以來只談「反深澳」，其他政策都不讓市民知道，講也講不清楚，連官網都找不到資料，真的很對不起市民，媒體或學生邀請的辯論也都拒絕，正如朱立倫以前說的「這不是高格調的選舉」，應該請朱立倫好好教教侯友宜。

推出假牙擴大補助 籲侯談市政

對於市府連日來澄清深澳電廠的興建始末與朱立倫無關、和蘇貞昌擔任行政院長時有關，蘇貞昌表示，行政院公布的資料已非常清楚，市府跟侯友宜不要再消費深澳了，市長選舉應該好好地談論市政，這才是市民期待的。

蘇貞昌的發言人黃韋鈞表示，無論侯友宜及朱立倫再怎麼政治操作深澳電廠，都無法掩蓋國民黨「執政推深澳、選舉反深澳」的事實，從行政院的公文可清楚看見，朱擔任行政院副院長期間就明確裁示，針對包含深澳電廠在內的火力電廠進行汰舊換新計畫，當年甚至編列三．八億元來更新電廠，但新北市府避談閃躲，顯見心虛；黃並說，如果深澳電廠真如朱立倫所說已是「廢棄的計畫」，為何二○一一到二○一四年國民黨執政時，仍繼續執行深澳電廠更新計畫與預算？可見朱立倫跟市府官員為了幫助侯友宜緊繃的選情，公然說謊騙選票。