〈台北都會〉《13年前與「衛武營」同期規劃》劇院預定地成停車場 蘇貞昌：看不下去

2018-10-15

〔記者陳心瑜、賴筱桐、李雅雯、邱書昱、鍾泓良／綜合報導〕衛武營國家藝術文化中心十三日開幕，民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨批新板特區的大台北新劇院預定地，還是摩托車停車場，大嘆「看不下去」，「新北升格、市政停格」。

蘇與議員選將聯合競總成立

民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨和市議員參選人鄭宇恩、廖筱清、張維倩、陳科名、廖宜琨共同成立聯合競選總部，晚間也出席板橋雲林同鄉會會員大會和聯合競選造勢晚會。

蘇貞昌說，「衛武營」十三日開幕，兩萬人的盛大場面讓市民多麼高興，同一個時期規劃的大台北新劇院卻還是摩托車停車場，一停停了十三年，「我想應該要動了」。

市府回應：是中央不想動

新北市政府文化局長林寬裕回應：「老縣長別再冷飯熱炒，新北表演中心胎死腹中責任在政黨輪替後的文化部」，該案的問題不是新北不動，而是中央不想動。他強調，這是政黨輪替後活生生翻案，政治凌駕專業的代表作。

新北市長朱立倫昨天受訪時也表示，土地屬於文化部，新北市政府只是協助規劃，當時已經規劃好，但新政府上任後又重新規劃，「我們也是尊重，畢竟土地跟主政者是文化部」，認為只要願意合作，不管是表演藝術中心或大劇院都好。

此外，蘇貞昌還批評，侯友宜有八年副市長的市政經驗，卻到現在連辯論都不敢；前幾天侯自稱為「資深社工師」，根據法規，社工師是需要執照的，社會局還是侯友宜副市長任內轄管的業務單位，顯見他對於法律、業務、觀念都很生疏，「怪不得他不敢辯論，會讓人看破手腳。」

晚間，蘇前往土城區參加晚會，細數過去各區的政績和未來政見，不忘向台下民眾大力催票：「沒有出來投票，牙齒就不見、垃圾袋就不降價了。」