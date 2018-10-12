〈南部〉高雄鐵路地下化週日通車 新電聯車交長滿意

2018-10-12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄鐵路地下化將於週日（十四日）通車，立法院交通委員昨天會同交通部長吳宏謀視察車站動線，要求做好安全隔離及接駁，並體驗搭乘新通勤電聯車，認為不輸北、高捷運的車廂。

斥資近千億 全線長15.37公里

斥資近千億元的高雄鐵路地下化工程，全線長十五．三七公里，將既有左營（舊城）、高雄及鳳山站三個車站地下化，沿線並新增七個通勤站，十三日晚上行駛最後一班列車後，將切換軌道，十四日起改行駛地下化軌道。

立委李昆澤、劉世芳、黃昭順，昨會同交通部長吳宏謀及交通部台鐵局、鐵道局，勘查站體動線。

交通部長︰會帶動整體觀光

吳宏謀表示，軌道運輸很重要，高雄路網未來將連結捷運紅線、橘線、黃線、輕軌、鐵路地下化，是很大的藍圖，會帶動整體觀光，民眾都相當期待。

高市府指出，鐵路地下化後，還有臨時軌拆除及園道等工程在進行，因此地面還是臨時性設施，針對民眾在意的轉乘設施及人行動線等，市府在左營、內惟、美術館、鼓山、三塊厝、民族、科工館、正義及鳳山車站九站，設置約一千個機車停車格。

既有軌道位置 鋪設人行穿越便道

另為鼓勵民眾使用新設的通勤車站，鐵路下地後，市府將在既有軌道的位置鋪設人行穿越便道，其中三塊厝、民族、科工館三站，預定十月二十八日完成，左營、內惟、美術館三站預定十一月下旬前陸續完成。

高雄市工務局說，鐵路地下化後的廊道也將開始綠美化，沿線十二座陸橋與地下道將陸續拆除。台鐵局長鹿潔身指出，配合新增的通勤站，部分車次會改點，請乘客留意。

立委︰動線與工區 要明確隔離

李昆澤於座談總結說，正式通車後，關於各站體拆除鐵軌及綠色廊道的施工，安全維護相當重要，動線一定要與工區明確隔離，確保民眾通行安全，車站動線指標也須清楚指示，尤其是接駁系統如C-BIKE、公車路線站牌的建置，標誌要清楚易懂。

劉世芳則希望地下化工程，再向北延伸到楠梓區，便利更多通勤族；黃昭順要求縮小列車與月台間隙。

立委們並親自試乘台鐵新通勤電聯車EMU800型，認為車內設備、自行車位、身心障礙者設施、LED螢幕等，都不輸北、高捷運的車廂。