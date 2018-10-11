〈台北都會〉視障音樂大賽 高依瑤奪亞軍

2018-10-11

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北啟明學校表藝班高三的高依瑤首次以個人身分，參加第廿六屆視障音樂節音樂大賽，有四十組視障者報名角逐，高依瑤在沒有任何音樂基礎，連認字都有困難的她，靠著反覆聽著無數遍錄音，每天至少三小時的努力練唱，在大賽奪得第二名的佳績，讓她不可置信。

認字困難 靠勤練創佳績

指導老師徐逸卉說，高依瑤非常認真，校方使用許多不同的策略教學，依瑤剛開始歌唱像小貓叫那樣微弱，完全沒有自信，經兩年訓練後，到現在能站在舞台上發光發熱的歌唱，著實不容易，對依瑤自身來說是一個非常大的突破。

啟明學校教師潘樺提到，高依瑤一眼全盲、另一眼視力僅○．○六，視力相當差，國中小在其他縣市就讀時，在校無法融入，老師也未予以適當教學，因此高依瑤無法有效學習，對國字認識不多，識字量十分不足。

除了對認字有困難，學習聲樂的義大利文對高依瑤更是一大挑戰，潘樺指出，高依瑤高一才接觸音樂，加上認字問題，在背歌詞與旋律比一般人多花數倍時間，但高依瑤非常的認真，靠著錄音搭配指導老師特別設計的肢體動作，每天至少花三小時練習。

在視障音樂大賽時，儘管先前有與同學報名團體組的經驗，但第一次以個人身分參賽的高依瑤，心情緊張萬分，站上舞台充分發揮平日練習的苦果，在第一名從缺狀況下，獲得亞軍。

由啟明學校與北市視障音樂文教基金會於九月廿九日舉行視障音樂大賽，分成器樂、聲樂、自由跨界三組，並分成學生組與成人組，共有近四十組視障者前來角逐，除了高依瑤參加聲樂類，啟明學校國九生的楊思庭參加自由跨界類，也獲得第二名。