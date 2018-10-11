〈中部〉林明溱設競總造勢 洪國浩允照顧老弱

2018-10-11

〔記者謝介裕、陳鳳麗／南投報導〕藍營尋求連任南投縣長的林明溱，十日舉辦競選總部成立大會，國民黨副主席曾永權、台南市議員謝龍介等人都到場力挺；林明溱強調，連任後會繼續發揮「台灣牛」精神為民服務。綠營縣長參選人洪國浩則有南投縣同鄉會聯合總會幹部為他加油打氣，雙方都認為弱勢和老幼社會福利很重要，洪也允諾若能當選會努力照顧老弱族群。

林明溱競選總部昨在南投市成立，國民黨提名的鄉鎮市長及議員參選人都到場，曾永權、立委馬文君、許淑華及黨主席吳敦義夫人蔡令怡、謝龍介等人都來助講。

林明溱指出，四年來拚縣政，座車跑了四十多萬公里，實勘改善的野溪、農路、產業道路、排水設施數以千計，縣府免費學童午餐從每餐三十五元提高到四十元，並為縣府減債五十三億多元，若能連任會繼續發揮「台灣牛」精神，為縣民服務。

洪國浩昨日上午先赴南投市場掃街拜票，多名公務員鼓勵他若能當選縣長，要把建設草屯經驗用來建設全縣。而日前才啟用的草屯鎮兒童樂園昨日整天人潮不斷，洪國浩也到場與家長及小朋友互動。

另外，洪也和投縣同鄉會聯合總會幹部座談，總會長陳勇仁強調，同鄉會每年回故鄉辦大會希望帶動地方商機，更關心縣內老人和弱勢福利，洪國浩則強調，若能當選一定會努力照顧全縣老弱婦孺族群。

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