〈中部〉吳鳳公園開發停擺3年 嘉縣府擬解約

2018-10-11

〔記者曾迺強／中埔報導〕嘉義縣第一件促進民間參與公共建設案「中埔鄉吳鳳公園停車場ＢＯＴ（興建、營運、移轉）案」，縣府認為，得標業者台中市茶茂閤國際有限公司旗下台灣新旺公司點交三年來未積極開發園區，放任現地荒煙蔓草、缺乏整理，擬收回重新規劃，下週將與業者協調終止契約與接管事宜。

茶茂閤公司︰再爭取展延一年

對此，茶茂閤公司回應表示，點交後，均依約給付縣府權利金、地租等，近幾年中國觀光客減少，公司對開發案轉為保守，雖已取得建照，但尚未確定動工日期，會再爭取展延一年。

縣府︰業者一年內完建有難度

縣府經濟發展處工商發展科長柯凱譯說，去年核准業者展延工期一年，至今年九月廿二日，縣府已於九月十八日收到業者來文，要求再展延一年；惟依常理推斷，業者一年內完成興建契約訂定的新建物有困難度，「寧可趕快收回來，重掌規劃權」。

吳鳳公園位於台十八線（阿里山公路）旁，採閩南式建築與園林設計，面積二．四公頃，縣府三年前辦理的ＢＯＴ案只針對其中○．六公頃新建立體停車場及茶文化商場，業者預定投資約一億元，營運後給付營運額二％的營運權利金給縣府；一旦解約，縣府將沒入履約保證金一千萬元。

雜草叢生、廁所臭 民代促接管

中埔鄉民代表龔良榮表示，吳鳳公園公廁雖開放使用，但髒臭不潔，令人摀鼻，親子廁所及無障礙廁所甚至故障封閉近一年，業者擺爛不維修，園內停車場、涼亭等地也是雜草叢生，促縣府儘速接管及整理園區，莫讓遊客留下不好印象。