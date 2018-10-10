〈中部〉（嘉市）治水馬英九攬功 涂醒哲批「信口開河」

2018-10-10

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市治水防災的功勞歸屬，成為市長選戰議題。針對前總統馬英九日前指「八二三水災」嘉市沒淹水，是他任內同意撥款疏濬八掌溪、牛稠溪等所致，民進黨提名連任的市長涂醒哲昨除批馬「信口開河」，還強調是現在工務處就易淹水地區分析原因、清除雨水下水道淤泥等，才讓嘉市近三年無重大水患災情。

涂︰下水道清淤 才免於水患

嘉市府工務處昨將歷年治水防災成果「超級比一比」，指二○○六到二○一四前市長黃敏惠主政期間，雨水下水道新建長度十四‧四三五公里，經費五‧九億元，二○一三年八月康芮颱風與二○一四年六月豪雨，仍造成市區興業西路車行地下道、自由路等處重大淹水。

涂醒哲表示，以往清理雨水下水道是以清淤長度跟廠商計費，他上任後納入清淤量計價，他還進到下水道視察，「過去哪一個市長有下去的」？黃敏惠建雨水下水道雖有功勞，但與易淹水區沒關聯，是他對症下藥，確認淹水區的排水系統淤塞後，逐一清淤才減輕淹水問題。

李建賢說，三年多來除更新五個車行地下道排水跟儀控設備，市區積水無法快速排到雨水下水道時，開口契約廠商就增設陰井跟聯絡管，讓側溝的水盡快排出，還加強宣導民眾不要在落水孔上加蓋子，裨益排水順暢。

黃敏惠︰清水溝每任市長都要做

黃敏惠透過競選總部回應，家戶前的排水溝與區域排水清淤，是每任市長都知道一定要做的事，涂醒哲為什麼一直拿來說嘴？無黨籍市長參選人蕭淑麗競選總部總策畫邱楹棟表示，市長選舉除了清淤跟新建雨水下水道的比賽，還有青年就業等市政可討論，近日會推出相關政見。