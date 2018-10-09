〈台北都會〉連署反深澳燃煤電廠 侯提能源策略

2018-10-09

〔記者陳心瑜、翁聿煌、邱書昱／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨天偕同三十四位黨籍市議員參選人共同連署「反深澳燃煤電廠」連署書，他並提出三項能源政策；對於蘇貞昌批評「只在乎選舉利益、操作反對電廠」，侯友宜及辦公室反擊說，他反對燃煤電廠的立場非常清楚，反對有條件的籌碼交換，不像蘇日前在「拍肚、拍肩」事件中拒絕連署的態度。

開發地熱、太陽能 輔導綠能產業

侯友宜提出三項能源政策如下：推動智慧化節電提高能源使用效率，積極開發地熱、太陽能及儲能並輔導綠能產業，發展公民參與能源治理模式。作法包括更新全市二十二萬盞路燈，每年電費省下一．六億元，學校、辦公廳舍都可跟進，分年分期汰換照明設備，同時讓高耗能的企業、服務業思考智慧能源的管理，獎勵輔導轉型為綠能產業，例如永和區菠爾社區就是智慧能源社區，金山也有地熱資源，綠能都有發展空間，透過多元管道創能後再把電儲存起來。

批評中央能源政策選票考量

侯友宜昨天和藍營三十四位市議員參選人簽署「反深澳燃煤電廠」連署書，他批評中央的能源政策立場反覆，充滿政治跟選票考量才會搞到民怨沸騰，他質疑會不會選前承諾有條件不蓋，選後卻硬蓋？呼籲蔡英文總統和行政院長賴清德直接表態「不蓋了」；另外，對於觀塘第三天然氣接收站的環評昨天通過，侯友宜也質疑是選舉算計。

對於蘇貞昌表示治水發言被侯友宜斷章取義、故意扭曲，侯表示，只是提醒蘇應該苦民所苦，體會民眾的淹水痛苦，負責任的市長不是等事情發生才來解決問題；對於蘇酸他選前才學一、二句客語，侯表示，過去七年多經常參加客家好朋友的活動，都和客家人士黏逗陣、都是好朋友。