〈北部〉（宜蘭）化龍一村都更延宕 宜縣府先蓋公園

2018-10-09

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國防部擬開發宜蘭市化龍一村土地，縣府爭取到一千二百萬元經費，要打造成有機水綠生活公園，預計明年一月開工；宜蘭縣議員黃定和認為，化龍一村都更案歷經多年，卻被內政部打回票，縣府要說明清楚未來計畫。宜蘭縣副縣長余聯興指出，縣府先從公設著手，未來發展會再視民眾需求從長計議。

已爭取千餘萬 打造有機水綠生活公園

化龍一村面積二點六七公頃，現為機關用地、國防部所有；二○○九年由縣府提案辦理都市更新，五十％土地變更為商業區，計畫引入複合式商場，另五十％回饋作為公設保留地。

二○一五年十月，該案經縣都委會通過送內政部都委會審議。內政部都委會審查時，委員認為宜蘭市發展多年，公共設施明顯不足，要求縣府補足周邊公設後再提計畫，隔年四月決議退回，全案形同胎死腹中。

化龍一村位於蘭城晶英對面，是宜蘭市菁華區，縣府將其納入「宜蘭市公共設施通盤檢討」，今年爭取到中央「城鄉風貌」一千二百萬元經費，要打造「有機水綠生活公園」。

遭疑安撫民心 副縣長：檢討是否重啟都更

縣府工旅處指出，包含舊城西路舊眷舍在內，公園面積約一點一公頃，工程近日發包，除保留綠地，另增設兒童遊戲區，西後街、武營街人行道也會重做，共規劃廿四格汽車、卅七格機車停車位，讓化龍一村成為宜蘭市中心新興休憩景點。

宜蘭縣議會昨下鄉考察，黃定和指出，化龍一村位於宜蘭市最精華地段，但縣府卻未提出完整規劃，公園跟當初所提都更案有「天壤之別」，只是在安撫民心，縣府應將化龍一村未來規劃說明清楚或重提公辦都更，才能帶動地方繁榮。

宜蘭縣副縣長余聯興解釋，化龍一村都更案雖被中央退回，但土地仍然保留，目前先以民眾需求，設置公園綠地及停車場，未來再重新檢討是否重啟都更。