〈台北都會〉東門攤商安置問卷 挨批像賣身契

2018-10-04

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市都更中心昨於東門市場附近設置「都市更新駐地工作站」，宣布要加速市場及周邊區域都更。但國民黨議員郭昭巖指出，南門、東門兩市場至今還是強烈反對「重疊安置」，市府卻急著先開駐地工作站；更說市場處九月針對東門市場攤商進行意願調查，結果問卷設計根本強迫攤商一定要接受中繼方案，否則就要「暫停營業」或「放棄使用」，更附上未繳就視同無條件同意，等同逼攤商簽「賣身契」。

根據市府規劃，先將東門市場攤商安置到華光社區特二基地，啟動東門市場改建，完成東門新市場後，讓周邊可就地安置、加速更新；特二基地因只跟中央政府借五年，因此市府協調採「南門三年、東門兩年」安置做法，避免兩市場過度重疊。

但郭昭巖指出，市府未尊重攤商需求，上月市場處針對東門市場攤商進行問卷調查，內容提到攤商若不接受中繼地點，就要選「暫時停止營業」或「放棄使用」，更放入「逾期未繳回等同無條件配合」，就是逼攤商同意，否則就要趕人。

南門市場自治會會長王銓國說，重疊安置是天方夜譚，堅決反對南門離開前，東門進駐。東門市場自治會會長潘愛玉也透過郭昭巖轉達，市場改建及周邊都更須尊重攤商，反對跟南門市場重疊安置。

市場處︰會依照議員意見調整

市場處表示，接下來將發問卷調查攤商改建及重疊安置意願；假使攤商認為無須改建，那就只會整修市場；若不同意重疊安置，則可能再跟中央延長借地。至於是否會修改問卷？市場處說，市場改建的問卷都是制式，但會依照議員意見調整。