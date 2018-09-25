〈南部〉取經高市治水經驗 菲國市長參訪滯洪池

2018-09-25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄治水經驗聞名國際，菲律賓第波羅市長趁著來高雄參加全球港灣城市論壇，昨天特別前往寶業里滯洪池參觀取經。

第二屆全球港灣城市論壇將於今天揭幕，共邀請廿五國、六十五座城市的代表及講者與會，首次參與論壇的菲律賓第波羅市長德斯特，接獲高市府邀請後親筆回信，並主動提出想參觀高雄市的治水成果。

高市府指出，高雄市闢建的十五座滯洪池，在八月份西南氣流豪雨考驗下發揮效用，過去易淹水地區如三民區、典寶溪流域、鼓山區、鳳山區、仁武區，雨停後道路積水一小時內即消退，展現高雄治水成果，也吸引第波羅市指名來取經。

市府昨安排第波羅市長德斯特一行前往三民區的寶業里滯洪池參觀。德斯特表示，東南亞國家近期發生的水患，造成重大傷亡，該市和高雄市同遭極端氣候考驗，過去也有淹水情形，此行是希望學習高雄市防洪整治的經驗。

高雄市水利局代理局長韓榮華表示，極端氣候的強度及頻率造成全球傷亡不斷增加，再先進的工法也做不到「永不淹水」，唯有從圍堵的思維轉換到減災、避災的執行，才是防洪治水的新思維。

韓榮華指出，寶業里滯洪池綠美化後，猶如都市叢林，平時提供市民運動休憩場域，颱風豪雨來臨時則提供滯洪空間。

德斯特市長說，第波羅市並沒有人工滯洪池，而是利用自然的溪流河川充當滯洪功能，當然也會淹水，未來會考慮把興建人工滯洪池或採取分流措施做為解決淹水的方案。