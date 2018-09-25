〈中部〉敬老卡再加碼 今起可搭計程車

2018-09-25

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市敬老愛心卡服務再升級，繼搭公車、國道客運、折抵看診費用外，今（廿五）日起加碼可搭計程車，由台灣大車隊率先提供服務。交通局長王義川表示，台灣大車隊第一階段已有一千五百輛計程車完成刷卡設備建置，後續會持續擴增，持卡長輩外出前請撥打服務電話「55688」預約叫車。

台中市敬老愛心卡每月有一千點（原住民一千五百點）額度，可免費搭乘台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣及雲林縣的市區公車，以及起訖點在台中的國道客運。市府也逐步擴大使用範圍，包括七月十六日起，全市卅間衛生所看診可抵部分負擔及掛號費；九月十七日起，可在一百一十二家民營診所抵部分負擔及掛號費，預計十月將再加入十九家急救責任醫院及社區醫院。

1500輛台灣大計程車供服務

王義川表示，為方便老人家外出，今起再增加扣抵計程車費的好康措施，先由已完成刷卡設備建置的台灣大車隊一千五百輛計程車提供服務，後續並持續擴增中。持卡人自行撥打台灣大車隊服務電話「55688」預約，不論是逛街購物、看診、旅遊、訪友等，都超方便。交通局也將陸續公告可預約計程車的服務電話資訊。

須電話預約 勿在路邊攔車

王義川提醒持卡人，為確保權益，請勿在路邊攔車，以免發生尚未建置設備的計程車無法刷卡等情形；搭乘時，若車資超過卡片餘額點數，差額只要付現金即可。

王義川也說，若有不肖計程車駕駛收集卡片刷卡獲利，將涉及刑法詐欺罪規定，可處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。對此，交通局已預先研擬防範措施，將針對異常的大數據進行查核，如發現涉及不法者，即移送地檢署偵辦。

交通局指出，預約流程如下：持卡人以市內電話或手機撥打55688，進線後按「9」轉接服務人員，告知將以台中市敬老愛心卡優惠點數搭乘，然後約好上車時間、地點，雙方確認無誤後，即完成預約。