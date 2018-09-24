〈北部〉蓋斑鬥魚選美 邱巫先妹今年再下一城

2018-09-24

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉九湖社區鬥魚節暨文化推廣活動昨天登場，吸引來自全國養蓋斑鬥魚的同好參賽，高齡八十四歲邱巫先妹連續四年奪冠，這次再度參賽，獲大（長組）第二、三名，遠從新北市的莊淑惠也首次來參賽，即獲幼兒活力組第一名，讓她雀躍不已，今年三組的第一名都由外縣市參賽者囊括。

蓋斑鬥魚俗稱三斑、台灣鬥魚，客語稱為「龐鼓辣」，牠的鰓蓋後方有個暗綠色的圓斑點，體側有十條藍綠色橫帶，橫帶間為鮮豔的淺紅色，在苗栗縣銅鑼、三義等地區飼養蓋斑鬥魚已蔚為風氣。

養鬥魚20年 缸要大水要清

銅鑼鄉舉辦蓋斑鬥魚選美已有多年，三年前委託九湖社區舉辦；社區理事長張天福說，九湖地區是蓋斑鬥魚原產地，六十年前的八七水災流失，經過地方努力復育成功，蓋斑鬥魚成魚一天可吃掉六百隻蚊子幼蟲孑孓，居家能抑制蚊子孳生、防治登革熱，既環保也有觀賞等用途。

4連霸 今年僅參加選大組

邱巫先妹養蓋斑鬥魚約二十年，早年並不知如何比賽，這幾年抓到訣竅，連續四年獲得冠軍，她說，養鬥魚水草要夠多和乾淨，水缸要夠大，否則較瘦弱的小魚會被鬥死。今年她不好意思得太多獎，僅參加選大（長）組及幼魚活力組，結果獲大（長）組第二、三名。

在新北市政府環保局擔任低碳社區進階規劃師的莊淑惠，飼養蓋斑鬥魚兩年，今年首次參賽，即獲幼魚活力組冠軍。她說，飼養目的是配合推動登革熱防治、滅蚊活動，其實居家養鬥魚很容易，只要注意水草，以及讓鬥魚有探出水面換氣的空間等即可。

今年比賽有來自全國飼養蓋斑鬥魚同好參加，分選大（長）組、幼魚活力組及選美組，各組第一名分別為新北市楊沛龍、新北市莊淑惠、新竹市吳勝杰。