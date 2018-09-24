〈北部〉湖口百年八角樓活化 茶文創攬人氣

2018-09-24

〔記者廖雪茹／湖口報導〕與新竹縣湖口老街同期的八角樓，屬於巴洛克風格建築，早年是仕紳商賈聚集之處，目前收藏珍貴的羅氏家族文物；為加以活化，歷經一年籌備，化身為大窩口茶文創中心，希望結合台灣好茶與德國花茶、日本茶器，帶領在地走向國際化。

新竹縣政府文化局長張宜真表示，八角樓深具文史與建築價值，縣府樂見其蛻變轉型，歡迎未來加入地方文化館行列，增添新竹縣客家文化內涵與精彩度。

本月開放 已成當地參觀新景點

大窩口茶文創中心九月一日起開放參觀以來，吸引不少民眾參觀，驚見台灣茶的魅力，目前開放時間是週一到週五，未來將增加週六和週日，地方樂見八角樓活化。

湖口鄉湖鏡村長羅美搖表示，相傳老湖口的糞箕窩是一個聚財寶地，祖先在一九二○年仿照老街樣式，將羅家舊有夥房改建成四面八拱、二層樓式的紅磚洋樓—八角樓，建築呈現巴洛克式風格，早年仕紳商賈聚集，也是地方耆老調解之地。

一九八○年之後，許多羅家子孫陸續搬離，昔日風光不再，八角樓被閒置十餘年，直到二○○九年湖口鄉公所申請客委會補助，整修八角樓及周邊環境，並改造成為「羅合和文化館」，常設展示羅家在糞簧窩的發展歷史與八角樓的興衰轉折，平日只開放團體預約參觀，並提供宗族聯誼會。

羅氏宗親無償供用地 文創進駐

八角樓為羅姓宗親無償提供用地，羅家為了更加活化八角樓空間，委託潼漾國際文創維護管理，以湖口老街的舊稱「大窩口」，取名大窩口茶文創中心。

負責人李念芸表示，台灣擁有茶文化，許多茶農具備好的製茶技術和管理茶園的能力，可惜缺乏品牌行銷的能力與管道，因此以八角樓為基地，用「太平洋島嶼茶文化」為名，將台灣好茶行銷到歐美、中東國家。

李念芸說，目前向各地茶農收購好茶，外銷穩定後將朝契作方向努力。八角樓除了展示台灣茶，推廣茶文化交流，也從日本秋田職人工廠引進以樹皮製作的工藝品，並與德國合作將台灣茶加入調配成花茶，讓茶文創中心結合在地與國際元素，更具多元性。