〈南部〉後壁黃家古厝音樂會 副總統：國際級

2018-09-23

〔記者楊金城／台南報導〕市定古蹟後壁黃家古厝音樂會昨晚登場，今年邁入第廿一週年，副總統陳建仁、行政院長賴清德出席，在古厝文化中聆聽悠揚音律，感受台灣各族群文化融合與這塊土地的美，而更加團結。

連辦21年 陳建仁開心有福氣聆聽

陳建仁打趣地說，去年音樂會第廿年，總統蔡英文參加，他沒參加很可惜，很高興今年參加，大家能聽到國際級音樂會，真是有福氣。

賴清德一上台就說，他連續參加九年音樂會，應頒給他「全勤獎」，並稱讚古厝音樂會最具台灣代表性，展現對台灣的心、感情和理想，與會者都是有志一同，特別是在台灣最困難、國際局勢複雜的時候，藉由這場音樂會，凝聚大家團結起來。

主人黃崑虎 明年頒全勤獎給賴清德

黃家古厝主人、總統府國策顧問黃崑虎表示，明年將頒給賴清德「全勤獎」。他說，黃家古厝音樂會舉辦廿一年來，已成為台灣人共同舉辦的音樂會，為了建立新的台灣國家之理想，黃家古厝音樂會明年會繼續辦下去。

代理市長李孟諺表示，黃家古厝音樂會凸顯台灣文化豐富的底蘊、族群的融合、凝聚台灣意識，讓大家對台灣更加熱愛與團結。

在地的後壁國中鼓隊，為音樂會揭開序幕，新韻合唱團接棒，古典音樂邀請黃姿穎小提琴獨奏，金曲歌王謝宇威演唱客語歌謠，原住民歌謠由戴曉君、台語歌謠由曾心梅與台南市民族管絃樂團合作壓軸演出。為國際交流演出，也邀請日本女高音森敬惠搭配太鼓，深情詮釋台日歌謠。