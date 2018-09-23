〈北部〉地景藝術節 台日22隊老中青踩街

2018-09-23

〔記者許倬勛／楊梅報導〕桃園地景藝術節「國際交流踩街活動」昨天登場，來自日本宮崎縣及香川縣的「宮崎日向笑福舞」及「香川高松西高等學校」，與在地廿支隊伍共同踏上街頭遊行同歡，氣氛熱絡彷彿嘉年華，市長鄭文燦也大讚表演隊伍充滿活力與熱情，期盼地景藝術節能越辦越好。

日高校生大跳盆栽體操舞

市府文化局表示，地景藝術節活動至卅日止，分別於楊梅富岡、中壢老街溪、青塘園等三地舉辦，中秋節連續假期除了靜態展覽，各展區都有主題活動，今天下午四點半至五點半在楊梅區富岡運動公園，有「圓劇團」帶來的當代馬戲「噶哈巫！斷語？」廿四日則有「蒂摩爾古薪舞集」演出的「venusam‧播種」；今、明兩天晚間七點半、八點半，青塘園則有台灣戲曲學院演出一日兩場的「水上劇場」。

昨天踩街活動於楊梅富岡老街區登場，由「宮崎日向笑福舞」揭開序幕，團員們戴上獨特的面具，以誇張逗趣的肢體動作，表演奉獻給稻荷神社的酬神舞蹈，「香川高松西高等學校」用當地特產的盆栽入舞，女學生們穿著和服、戴上盆栽造型髮髻，大跳風行網路的「盆栽體操舞蹈」，可愛的動作搭配輕快的節奏，讓遊客直呼：「超可愛又洗腦！」在地隊伍則由楊梅各學校、社區、社團組成，不分男女老少一起踩街，從三歲孩童到八十多歲爺爺奶奶都有。

結合社區 推客家風味桌餐

除了文化局規劃的藝文活動，客家事務局結合楊梅在地八個社區，推出「七菜一湯」客家風味桌餐，另有牛汶水（又叫熝湯粢）、紅孩兒菜包、客家粄圓等DIY課程體驗，邀請民眾一同品嘗客家庄獨有的特色料理，訂餐及活動詳情可至客家局官網查詢。