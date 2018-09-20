〈南部〉東海岸鯨豚調查 發現逾16種

2018-09-20

〔記者張存薇／台東報導〕花東海岸鯨豚多樣且生態精彩，東管處委託中華鯨豚協會連續四年調查台東成功至花蓮石梯間鯨豚生態狀況，昨天公布結果。中華鯨豚協會常務理事余欣怡指出，確認東海岸有十六種以上的鯨豚，其中還有較難見到的虎鯨、大翅鯨及抹香鯨，此外，偽虎鯨、瓶鼻海豚近兩年目擊情況大減，瓶鼻海豚以往一年可以見到兩、三次，今年僅一次，有可能是沿岸漁業資源減少，讓牠們減少往沿岸接近，確實原因還待持續追蹤調查。

偽虎鯨、瓶鼻海豚目擊數大減

東管處委由中華鯨豚協會於二○一五至今年調查東海岸鯨豚資源，每年六至九月天候良好時出航，共進行四十八趟次、海上航行三○四小時，余欣怡說，常見到的鯨豚種類有瑞氏海豚、弗氏海豚、飛旋海豚、熱帶斑海豚與侏儒抹香鯨，還發現大翅鯨、抹香鯨及侏儒抹香鯨等，其中瑞氏海豚發現率達三成，熱帶斑海豚十四％，弗氏及飛旋海豚為十％，虎鯨發現兩次、大翅鯨及抹香鯨各一次。

余欣怡指出，東管處委託調查的鯨豚航次發現率達九成以上，東海岸鯨豚物種豐富，也常見群體數量較多的海豚科種類，另侏儒抹香鯨與喙鯨科等生性隱蔽生物的目擊次數也增加，而根據近年賞鯨船及擱淺紀錄，東海岸還曾出現小鬚鯨及角島鯨。

東管處副處長高堂貴表示，賞鯨是東海岸重要的海洋觀光資源，規劃調查鯨豚數量、種類及出沒地點，希望提供沿海生態資源保育的參考。