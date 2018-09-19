〈南部〉輕軌美術館段北移 環評退回

2018-09-19

〔記者王榮祥、楊綿傑／綜合報導〕高雄輕軌二階美術館路段北移環境影響評估審查會昨在環保署召開，委員經討論、疑對現地樹木保存有疑慮，決議退回此案；高市捷運局表示，會遵照環評決議、提送環差報告，並強調不砍樹、增綠地。

環委對現地樹木保存有疑慮

環保署昨召開高雄輕軌美術館路段北移線型環境變更內容對照表審查會，環評委員認為輕軌路線調整後、對環境有明顯衝擊，不應單純以變更內容對照表審查，決議退回開發單位，要求就此案變更重提環境差異分析審查。

捷運局說明，輕軌美術館路段因考量地方需求，由原本設於道路中間，調整北移至美術館園區旁，以確保道路完整性，也因此需針對調整部分重提環評。

由於調整後的軌道會使用部分人行道空間，人行道現有內外兩側、共一百一十棵小葉欖仁，環評委員關切輕軌是否影響生態？加上輕軌佔用人行道空間，會由人行道旁草地填補，可能讓部分委員誤會綠地也減少？

捷運局重申不砍樹、增綠地

捷運局強調，會遵照環評決議提送環差報告，並重申不會砍伐一百一十棵樹，綠地反而會增加超過五萬平方公尺。捷運局進一步指出，百餘棵小葉欖仁絕大多數現地保存，屆時輕軌與部分人行道會同時規劃在兩排小葉欖仁間，只有十七棵樹因為牴觸車站與轉彎處，將就近移至美術館園區，等於所有樹木都在原區域留下。

被輕軌使用掉的人行道空間，則會由人行道旁草皮區補設，失去的草皮，則會從馬卡道路納入美術館園區計畫中回補，且馬卡道草皮廣達五萬平方公尺，比人行道使用的一千一百平方公尺多很多，輕軌軌道本身也有五千平方公尺草皮。

捷運局重申輕軌建設方向不變，將等環評程序通過後、持續推動輕軌美術館段，讓美術館園區周邊，因鐵路地下化和輕軌建設，擁有更完善大眾運輸，大幅降低對原有車行、人行及休閒綠地空間的衝擊，優質生活再加值。