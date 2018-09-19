〈台北都會〉林口新創園開幕 34企業將進駐

2018-09-19

〔記者葉冠妤／新北報導〕林口世大運選手村活化轉型國際創業聚落的「Startup Terrace林口新創園」昨天開幕，預計到明年初有台灣微軟、民視、邁特電子、資育股份有限公司等卅四家國內外企業進駐，吸引創新、加速器及人才培訓機構，再結合鄰近產業資源，讓「林口新創園」成為亞洲最大的新創基地。

世大運選手村活化轉型

行政院長賴清德、新北市副市長葉惠青、台北市電腦公會理事長童子賢、台灣微軟總經理孫基康等人昨都蒞臨開幕式。賴清德致詞時表示，總統蔡英文提出新經濟三大方向，包括前瞻基礎建設、五+二產業創新以及新南向政策，其中五+二產業創新只是個示範計畫，需要年輕人參與，年輕人創業成功後，台灣產業轉型才會成功，所以在新北、台北、台南等地都成立新創基地，希望不僅有獨角獸，更要有新創的螞蟻雄兵。

端出獎勵補助、投資抵減

賴清德說，「林口新創園」端出獎勵補助、投資抵減、首年免費進駐、家醫式服務四大優惠，再加上周邊有長庚醫院、影城、購物商城、各級學校及公園，更串連鄰近華亞、龜山、林口工二、林口工三等八個產業聚落，相信有志之士都會投入新創產業。

總使用面積約一萬八千坪

經濟部中小企業處長吳明機說明，「林口新創園」總使用面積約一萬八千坪，含選手村A6、A7、B5三棟樓，將作為辦公室、共同工作室、會議室，同時提供個人與多人共生的創業住宅，還有短期住宿的創業商旅，讓進駐者的居住、辦公、社交、餐飲等需求一次滿足。此外，在A3的一樓則作為展演空間。

首年免租金 還有租稅優惠

經濟部補充，「林口新創園」招商初期，將提供第一年免租金、第二年租金減半等租金及租稅優惠，更祭出最高九十萬獎勵金，公開徵求以「微型未來城市」為題的應用服務提案；對於國際加速器與創業人才培訓事業給予最高三年三千萬元補助、策略性新創團隊則最高兩年兩千萬元補助。

經濟部說，「林口新創園」預計邀請兩百家國際新創及加速器進駐，目前已吸引卅四家國內外企業，明年一月就會開放進駐。