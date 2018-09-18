〈中部〉蘇澳老少傳承試膽 中秋盪鞦韆比賽

2018-09-18

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮年度盛事中秋盪鞦韆比賽，訂二十二日登場；鎮公所昨邀請耆老傳授技巧、東華大學外籍交換學生也前來體驗；另，去年第四名的健身教練曾上泰，今年捲土重來，他上場試盪輕鬆踢鈴，展現摘冠實力。

蘇澳鎮中秋盪鞦韆起源有兩種說法，包括農忙過後餘興節目、昔日土地公生慶典，傳承至今已超過一甲子。

比賽分成兩組，鞦韆架都是五．五公尺高，社會公開組選手盪鞦韆時，腳踢前方六公尺高的銅鈴，以三分鐘內的踢鈴次數決勝負，取前十名，冠軍獎金一萬兩千元。另一個是「次數挑戰組」，銅鈴高度五公尺，同樣限時三分鐘，十八到五十九歲選手踢中一下，獎金兩百元，每人最高兩千元，六十到七十五歲踢中一下三百元，最多三千元。

74歲林清文 矯健身手贏掌聲

蘇澳鎮長陳金麟昨帶領來自宏都拉斯的東華大學交換學生孔達良、二十四歲盪鞦韆好手曾上泰、七十四歲耆老林清文、七十二歲簡金和，在空中切磋技藝，也象徵世代傳承。

林清文率先站上踏板，用腰力擺盪身子，大喊「嘿咻！嘿咻！」，以流暢節奏前後擺盪，盪得愈高愈容易踢中銅鈴，矯健身手不輸年輕人，眾人看得目不轉睛，頻頻報以如雷掌聲。

曾獲蘇澳鎮盪鞦韆比賽長青組冠軍的簡金和，最高紀錄三分鐘踢中十六下；他透露箇中小撇步，「盪鞦韆首重腰力，每一次施力，膝蓋微彎，用腹部及腰的力量去擺盪」；此外，曾上泰以快速擺盪速度及踢鈴技巧，展露不凡身手，首度體驗盪鞦韆的孔達良則直說好玩。

250名國中小學子 賽前先體驗

蘇澳鎮公所另規劃盪鞦韆文化傳承課程，訂二十、二十一日即賽前兩天，安排蘇澳鎮三所國中、八所國小共兩百五十名學生，分梯到會場體驗。

盪鞦韆會場位在蘇東里長壽堤防旁，活動時間二十二日下午五點到九點，社會公開組已截止報名，有十八人參賽，次數挑戰組十三人報名，尚有餘額，當天受理現場報名。