〈南部〉日生家損仍接待 台灣學生募款回饋

2018-09-17

〔記者蘇福男／高雄報導〕日本中國學園大學學生武政輝之在颱風襲日期間，家裡雖被大水沖毀，仍絕口不提，並盡心盡力接待來訪的高苑科技大學同學，中國學園大學日前回訪高苑科大，高苑同學特地發起募款，並委請佐生武彦教授轉交，盼幫武政輝之重建家園盡一份心力。

高苑科大和日本岡山縣的中國學園大學締結為姊妹校，每年暑、寒假高苑科大同學都會到中國學園大學舉辦夏令和冬令營活動，暑假中國學園大學也會派學生至高苑科大交流學習。

今年七月高苑科大五位應用外語系同學，赴中國學園大學進行為期六天的夏令營活動，期間遇上颱風襲日，協助接待的武政輝之同學，家裡雖被大水沖毀，仍絕口不提，並盡心盡力完成接待任務。

高苑科大同學平安返台後，才得知此事，內心十分過意不去，希望能為武政輝之做點事，在得知中國學園大學九月初將有九名同學前來參加夏令營學習中文，五名應外系同學因此發起募款活動，委請帶隊的佐生武彦教授轉交。

應外系同學李國義表示，武政輝之去年曾前來高苑科大參加夏令營，捐款雖微薄，但代表同學們的一點心意。對於高苑科大同學的舉動，佐生教授深感意外、動容，他說，武政輝之同學的家確實已毀損，目前暫住親戚家，他將不負所託將善款轉交給武政輝之，並轉達台灣同學對他的關懷之情。