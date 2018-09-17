〈台北都會〉防災公園演習 來賓比里民多

2018-09-17

〔記者郭安家／台北報導〕你知道住家附近的防災公園在哪裡嗎？市政府每年砸約一千八百萬元進行「疏散安置演練、防災公園開設查核測試」演習，但市議員潘懷宗昨表示，去年實施下來執行成效令人搖頭，竟出現看演習來賓比參加演習里民還要多的怪現象，其中大同區只有卅五位里民參加，來賓竟有一百位最離譜，導致防災演習流於形式，民眾根本不知防災公園到底在哪裡？

大同區35位里民參加演習 來賓來了100人

消防局整備應變科長呂佳憲昨表示，防災公園開設測試演習，通常選在上班時間，導致沒有這麼多里民參加，里民參加演習的目的是要知道防災公園在哪裡，市府研考會調查也發現，約略只有四成民眾知道住家附近防災公園在哪裡，市府確有很大進步空間。未來除第一線里長知道防災資訊，消防局也會透過防災地圖等多元化方式宣導。

僅4成民眾知道住家附近防災公園在哪裡

根據市府統計，去年有兩千六百位里民參加防災公園開設測試演習，但卻出現看演習來賓比參加演習里民還要多的現象，如中正區里民參與七十人，來賓竟高達九十人。

大同只有卅五位里民參加，來賓竟有一百位，當時由區長林聰明主持，來了消防、警察、軍方、學校等機關、民間團體等「各級長官」。

內湖區僅廿位里民參加演習，來賓竟有五十人，當時演習主持人為區長林秉宗，現場還來了消防局、警察局、新工處、環保局、軍方等單位代表。至於北投區演習則是「低存在感」，里民去了廿人，來賓則只請兩人。

潘懷宗指，防災公園可做物資存放區，也有緊急避難、暫時收容功能；演習目的是檢視設施維護管理是否完善，並適度因地制宜建立改善系統；更重要的是讓參與民眾了解防災公園運作、提升民眾參與自救能力，至少知道一旦災害發生住家附近的防災公園在哪裡。

消防局：演習通常選在上班時間

但他說，中正、大同、內湖、北投區參加里民不僅比來賓少，如果也把非里民算進去，北投、內湖區參加演練人數也僅一○七人、一七五人，兩個里分別就各有一萬多居民，參與人數少得可憐，這種防災演練成效何在？

他也表示，攤開預算發現，北市各區公所災害防救預算一八七二萬元，還另外動支兩萬元第二預備金，但執行也只有一四九一萬元，質疑市府根本沒將防災教育落實。