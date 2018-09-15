〈台北都會〉新莊工地大火 疑菸蒂惹禍

2018-09-15

〔記者曾健銘、王宣晴、何玉華／新北報導〕新北市新莊區的中悅集團「悅之光」工地，前晚發生大火，從十五樓到二十四樓陷入火海，直到昨晚六時，消防人員才將殘火處理完畢，整整燒了廿三小時，所幸無人傷亡。消防局火調科人員昨勘驗，初判起火點在十六樓，可能是菸蒂等殘留火種引發火勢，確切起火原因仍待調查釐清。

目前依法勒令停工

新北市政府工務局昨天會同結構技師、建築師前往現場勘查，初步判斷結構與塔吊基座安全無虞，目前已依建築法勒令停工，必須等第三方公正單位鑑定結構安全無虞，才能決定是否復工。

消防局調查，「悅之光」大樓工地預計蓋到三十樓，目前已蓋到廿四樓，十六樓以上沒有灌漿。前晚七時許，工地起火，但火點位於十五、十六樓，僅能使用雲梯車灑水控制火勢向下延燒，且工地內堆積大量模板、電線材料及切割用乙炔，十五到廿四樓迅速陷入火海。

新北市消防局派出二百多名人力、八十八輛救災車輛前往救援，還派出了二輛七十二公尺，全台最高的「火鳳凰」雲梯車搶救，但射水範圍也只到二十樓，加上建案尚未完工，無灑水器等消防設施，導致滅火困難。

消防人員費五小時撲滅火勢，但現場鷹架傾斜倒塌，無法進入清除殘火，昨日仍不斷冒出白煙。消防人員與市府、結構技師會同進入火警現場勘驗，並攻頂滅火，昨晚六時許確認殘火撲滅。