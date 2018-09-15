〈中部〉首拍婚紗照 口湖44對長者圓夢

2018-09-15

〔記者廖淑玲／雲林報導〕早年物資匱乏，很多阿公阿嬤結婚時無法太講究婚禮，甚至也沒有穿過婚紗，口湖鄉公所今年貼心規劃，邀請全鄉結婚超過半世紀以上的四十四對資深夫妻拍攝婚紗照，為阿公阿嬤圓夢。

公所表揚金、鑽石婚 邀家人合影

「執子之手與子偕老」，口湖鄉公所今年擴大舉辦結婚超過五十年以上金婚及鑽石婚表揚活動，為每對資深夫妻換上禮服、做彩妝造型，拍攝婚紗照，還邀請全家人合影留念。

家住台子村的楊謙二、楊高滿，結婚五十二年，昨天第一次牽手拍婚紗照，阿公穿上「西米羅」（西裝），穿白紗禮服的阿嬤靦腆不自在，阿公「呵咾」（稱讚）阿嬤很漂亮，還對她說「我愛你」，讓阿嬤好害羞，一旁的化妝師都羨慕二人感情好。

口湖村楊金龍、吳桃也是第一次拍婚紗照，阿公說，以前家裡很窮，辦婚禮就是在家裡請客招待雙方親戚，根本沒錢買這麼豪華的禮服來穿，何況是白紗禮服；九十歲的林憲堂和妻子陳金菊結婚一甲子，昨天也開心拍婚紗照。

昔經濟條件差 大多數沒拍結婚照

口湖鄉長林哲凌說，去年發現鄉內許多長輩因年輕結婚時，生活經濟條件沒這麼好，大多數沒有拍結婚照，何況是盛裝打扮的婚紗照，特別規劃在今年擴大為金婚、鑽石婚表揚，並為每對長輩拍攝婚紗照，讓阿公阿嬤留下美麗、難忘的回憶。

口湖鄉公所社會課長黃梅蘭說，主辦單位特別請專業婚紗公司提供各款式禮服，雖然長輩都非常靦腆、害羞，阿嬤穿著露肩禮服時，還一直說不好意思，拍攝過程還要清場，但能為大家留下美好的幸福紀錄，工作人員都說值得，也贏得家屬及子孫的肯定。