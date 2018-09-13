〈南部〉回收廢漁網 4個月40噸成效佳

2018-09-13

〔記者洪定宏／高雄報導〕高市海洋局率全國之先，獎勵漁民回收廢棄漁網，四個月回收近四十公噸，成果甚佳，希望中央能號召其他縣市跟進，並擴大至廢棄漁具，建立完整的補助獎勵機制及回收系統，才能保護海洋生態。

海洋局強調，目前已訂定回收日，南高雄的旗津、小港臨海新村、鳳鼻頭、中芸等漁港，每週三下午回收；北高雄的興達、永新、彌陀、蚵仔寮等漁港，每週四下午回收。

每10公斤可兌換100元超商禮券

海洋局從今年五月開始，啟動獎勵廢棄漁網回收再利用計畫，每十公斤可兌換價值一百元的超商禮券，至今已回收近四十公噸，成果豐碩。

提供藝術創作或多元使用

海洋局指出，以往回收的廢棄漁網大多直接送進焚化爐，這次特別公告開放免費索取，提供藝術創作或農業多元使用。例如，中華藝校用來創作「小巨人不見了～尋找城市小巨人」的環境裝置藝術，另有農民將其鋪設在果園瓜棚防蟲防蛇，甚至發揮巧思ＤＩＹ做成海洋風的居家裝飾；回收的剩餘漁網，將請下游廠商重製處理再利用。

盼中央號召其他縣市跟進

不過，海洋局認為，對於海洋整體廢棄物的減量，有賴中央建立統一回收機制，號召各縣市回收廢棄漁網，才能明顯減量，並減少鯨豚、魚類、海龜等海洋生物被廢棄網具纏繞或誤食而死亡的案例。