〈台北都會〉父子當里長逾80年 第三代接棒

2018-09-13

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆今年底三合一選舉，一百五十七個里中有五十四個里同額選舉，基隆仁愛區林泉里長駱精一是基隆最資深里長之一，他和父親駱茂生擔任里長服務地方逾八十年，今年交棒給兒子駱俊雄，同額選舉，可以提早宣布當選，駱家三代都在為最基層民眾服務，樂在其中。

基隆林泉里長駱精一 連任10屆

仁愛區林泉里長駱精一，從一九七八年八月至今，連任十屆里長，服務里民四十一年餘，將獲內政部二等獎章表揚。駱精一說，他的父親駱茂生從日治時代的保正做起，在林泉里服務了四十年，他跟隨父親腳步，一九七八年是在隔壁桃源里當里長，父子倆同時當里長，後來林泉里和桃源里合併為一里，他接任林泉里長，兩代服務了八十一年。

同額選舉 駱俊雄無縫接軌

駱精一說，林泉里主要道路復興街是六米無尾路，消防車或垃圾車難迴轉，會影響救災救護安全，在他努力下，已闢建兩條聯外道路，銜接到月眉路和劉銘傳路，他可安心交棒給兒子，讓年輕人繼續努力。

兒子駱俊雄說，自退伍後就跟在父親身邊學習，爸爸沒空時，他也幫忙處理里內事務，可以無縫接軌，這次他同額選舉，感謝里民的支持，會秉持父親服務精神，讓民眾感受到。

基隆市有不少議員是從基層里長做起，今年底三合一選舉，也有父子、母女或夫妻，一起參選里長和議員，強調資源共享、服務加乘。信義區議員陳東財與兒子孝忠里長陳軍佐要一起拚連任；信義區義和里長蔡麗月和網球界漂亮寶貝的陳宜，蔡麗月同額選舉，全力為女兒陳宜助選。

另外，中山區議員楊石城也是從里長出身，她的太大郭美秀要選仁正里長；中正區建國里長陳堃信，他的太太黃淑珍參選原住民議員。