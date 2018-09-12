〈南部〉台南822淹水補助 首批撥款1.5億元

2018-09-12

〔記者蔡文居、王涵平／台南報導〕台南市議會昨天下午聯席審查社會局和環保局明年度預算，針對八二二台南水災，根據社會局提供給議會的補助撥款統計表，全市有近二萬戶符合補助資格，社會局已先撥款約一億五千萬元給各區公所，以加速民眾生活復原。

社會局表示，截至九月十日，已撥款給麻豆、柳營、鹽水、永康、安南、北門、新營、仁德等廿二區公所共一億四千九百多萬元淹水補助，其餘各區公所於收到請款資料後，將加速動支請款程序，儘速發放補助款給受災民眾。

社會局說，根據各公所回報，符合淹水五十公分以上約七千九百戶，淹水廿公分以上未達五十公分的一般戶約九千戶、福利戶約二八五○戶，淹水一百公分以上約二百戶，共一萬九九五○戶。受理期限至九月廿八日截止。

另一方面，南四十七線佳里子龍往西港後營段排水土堤日前淹水後流失近百公尺，道路遭波及塌陷，居民擔心又有颱風來襲災害擴大。子龍里長謝清安指出，該路段往來人車不少，夜間視線不佳，若不趕快處理，相當危險。

謝清安在災害發生當天接獲民眾通報就前往查看，市議員蔡秋蘭也到場關心，聯絡佳里區公所及工務局緊急處理，但迄今已半個月未見施工。居民抱怨，塌陷道路落差最高處約七十公分，相關單位僅以路障阻隔，颱風再來恐災情擴大。