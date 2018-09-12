〈南部〉防止淹水 爭設衛武營公園滯洪池

2018-09-12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市八二三下起強降雨，造成鳳山、苓雅區一帶積淹水，地方爭取南台灣最大衛武營都會公園，以現有三座生態池往下挖作為滯洪池，將可達到寶業里滯洪池十萬噸滯洪量，改善過去縣市交界雨水下水道的瓶頸段，又能兼顧民眾休閒遊憩。

水利局表示，高雄八二三豪雨最大時雨量一一一毫米，逼近莫拉颱風最大時雨量一一五．五毫米，市府打造十五座滯洪池，縮小淹水面積至六百六十七公頃，比較凡那比時雨量六十三毫米、淹水面積六千八百公頃，相當於減少十倍淹水面積。

以現有3座生態池往下挖

過去高雄縣、市交界處的鳳山、苓雅區一帶，是雨水下水道箱涵交接瓶頸段，強降雨造成大雨宣洩不及，一度造成光復、三多路積淹水，地方認為應善用衛武營都會公園，解決過去亟待克服的困難。

市議員陳慧文表示，近年來氣候異常，強降雨頻繁，且雨勢大小難以預測，衛武營都會公園面積廣大，市府應以宏觀角度治水，將提案爭取衛武營滯洪池，由水利局進行專業評估，未來也將協助爭取經費，大面向解決積淹水問題。

花一半經費 達到十萬噸滯洪量

水利局表示，衛武營都會公園占地四十七公頃，現有三座生態池共四公頃，與寶業里滯洪池四‧四二公頃規模相當，只要向下挖二．五公尺，且經費只需要寶業里滯洪池的一半，就能改善鳳山、苓雅交界處積淹水。

下個月底將提出完整專業報告

水利局納入衛武營滯洪池評估方案，目前已委託專業技師公會規劃檢討，針對積淹水地區成因與解決對策進行更詳細調查，預計下個月底提出完整專業報告，將待市府團隊專業評估後，爭取經費辦理後續工程。