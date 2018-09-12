〈北部〉《桃園》軍事模型展 徐衛基手作22件吸睛

2018-09-12

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕軍事迷、科幻迷「照過來！」桃園市立圖書館龜山分館一樓即日起舉辦「徐衛基手作軍事模型作品展」，展出廿二件仿真軍事模型，包含十九架飛機、兩輛坦克及一艘軍艦模型，作品相當細緻，彷如真實軍備縮影，歡迎科幻迷、軍事迷前來參觀。

空軍中校退役 無師自通

從空軍中校退役、五十一歲的徐衛基從小學三年級開始，憑著對美工的興趣無師自通，靠著翻閱說明書製作軍事模型，國中畢業後更投筆從戎，從軍期間負責戰機維護與機務運作管理等工作，閒暇之餘就將實務所學投射到模型作品中，希望能將軍中服役的故事，以仿真模型的型態保存下來，期間遇有長官、學弟退伍，總是製作模型贈送給對方留念。

涉獵靜態塑膠組合模型逾卅年的徐衛基說，從小家就住在軍營旁，每天聽著部隊的起床號起床，晚上熄燈號也跟著就寢，生活作息就跟部隊差不多，受此影響國中畢業即決定從軍，父親只說一句話：「這條路只能往前走，沒有退路。」他銘記父親的叮嚀，堅守軍職直到二○一三年七月退役，從軍廿四年十一個月。

徐衛基退役後更能專心製作模型，徐衛基說，前年七月因協助朋友在市圖龜山分館舉辦講座，與分館就此結緣，今年在館方邀請下，首次展出以軍機為主的廿二件珍藏作品，其中還有台灣自製的經國號ＩＤＦ戰機模型，歡迎民眾前來參觀；相關訊息可至桃園市立圖書館官網查詢。