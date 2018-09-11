〈南部〉爭高鐵南延 屏縣成立交通處

2018-09-11

整合陸、海、空的交通路網

〔記者邱芷柔、侯承旭／屏東報導〕屏東縣政府為了推動爭取高鐵南延及縣內重大交通建設，昨天正式成立「交通處」，由原觀光傳播處副處長黃國維升任首任處長，未來屏東縣交通相關業務將有專責人員辦理，並與中央直接對口。

屏東縣交通業務過去由城鄉發展處交通科承辨，近年縣內陸、海、空交通路網不斷改善，縣府經組織編制調整後，決定成立交通處，目前包括綜合規劃科、運輸管理科、運輸設施科等。

縣長潘孟安表示，在中央經費支持下，目前屏北快速道路已經核定，屏南快速道路也已重啟研究，東港、恆春的觀光鐵道及市區立體停車場、轉運空間等都已著手規劃與建置，交通處成立能加速屏東的交通路網更完整，未來包括離島運輸、機場活化及高鐵南延等，都會透過與中央合作，打通屏東路網的任督二脈。

交部次長參與揭牌 表達支持

交通部次長張政源昨天特別南下參與揭牌儀式，他表示，中央相當支持屏東的交通路網佈建，包括鐵、公路等重大建設已投入超過一千億經費，針對高鐵南延，交通部也正在進行專業評估，現階段將先從公路、鐵道升級與優化著手。

首任屏縣交通處長黃國維強調，上任後首要目標就是要整合屏東陸、海、空的交通路網，讓屏東縣內與對外的交通網能夠更周全、便捷，「當然，高鐵南延也是交通處最重要的任務之一」。

擬併觀光業務 改交通旅遊處

此外，因應屏東縣府政府昨天成立交通處，原本執掌觀光業務的「觀光傳播處」將改為「傳播暨國際事務處」，觀光業務則併入交通處成為「交通旅遊處」，組織調整計畫已送議會審查。