〈中部〉臉書不來彰化 魏明谷：擴廠將是首選

2018-09-08

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化落空了？臉書確定將投資約三一八億元在新加坡興建亞洲首座數據中心，原本列入考慮的彰化縣等於宣布出局，但縣府強調，過去Google在新加坡設立資料中心後，又在彰化設立第二個，未來如果臉書要設立第二座數據中心，彰化將會是首選。

擁有綠電優勢 未來仍有機會

針對臉書不來彰化，縣長魏明谷昨天信心滿滿表示，「不怕比較！」因為新加坡的土地很小，將來臉書一定會擴廠，只要臉書要擴廠，彰化又全力發展綠能供電，臉書擴廠的選擇就是彰化縣！魏明谷強調，Google已經在彰化進行擴廠，因為需要百分之百的綠電，也清楚知道彰化縣有這個能力，所以，彰化縣不怕比較，也相信臉書未來要選擇綠電，就要選擇彰化。

兩年多前，曾傳出臉書有意在彰化田中高鐵特定區投資興建數據中心，由於特定區使用地下水，縣府為了克服用水問題，還與自來水公司提出改善計畫，希望能以更好的條件吸引國際大廠進駐。

先新加坡後彰化 有Google設廠前例

縣府建設處長劉玉平表示，台灣不論水、電或土地價格，都比新加坡更具競爭力，但臉書投資評估除了水、電、土地之外，應該還有考量整個金融亞洲市場布局。雖然臉書這次選擇新加坡，沒選擇落腳台灣彰化，但從過去Google的例子來看，也是先在新加坡設立資料中心後，又在彰化設立第二個，也是亞洲最大的資料中心；臉書也可能循此發展模式，先在新加坡設立第一個，如果還要設立第二個，彰化就會是第一選擇，相信未來仍有機會爭取各國際大廠來台投資。

不過，臉書不來彰化，有民眾認為「不來太好了！」因為數據中心只是用台灣的水、電與土地，對就業機會幫助太小，但是也有人認為，「臉書」知名度高，如果「臉書」來彰化高鐵特定區，當然有助於後續招商作業。