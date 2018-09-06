〈台北都會〉柯文哲誤嗆吳音寧不開會 產發局長道歉

2018-09-06

議員公布資料 吳出席會議11次

〔記者蕭婷方、沈佩瑤、楊心慧、簡惠茹／台北報導〕台北市政府斥資一四○億元進行第一果菜批發市場改建，台北農產運銷公司總經理吳音寧曾提建議版，比市府版縮短工期、少十一億元；台北市議員簡舒培上週於議會揭露此事，台北市長柯文哲卻嗆「她（吳）懂什麼東西！」柯昨上午受訪疑爆粗口，再嗆「『馬…』那就拿出來看啊，我要開始發脾氣了！」柯還批吳都不來開會、也不去北農董事會講。尷尬的是，議會民進黨團昨下午揭露，吳出席會議十一次，卻被市府政治操作成不去開會，產發局長林崇傑當場說「我鄭重道歉」。

批市府刻意營造吳不專業形象

本報昨獨家報導，是市長室會議要求吳音寧提出建議版。但柯文哲昨受訪批評，吳應該要提到董事會，董事長陳景峻要知道，市府每個月也有雙首長會議，還有市長室會議，每天都可進市府報告，不是把報告上傳到臉書上，太離譜了。對於吳表示，一切都有會議紀錄，柯回嗆，「『馬…』那就拿出來看啊，我要開始發脾氣了！」

柯又飆罵吳 「馬… 」我要發脾氣了

柯文哲痛批，吳音寧是體制內總經理，產發局、工務局聯合會議，都不來開會；最受不了的是吳音寧還找議員質詢市府，指北農版少了十一億元，影射市府擋人財路，「我實在太火大了」，太過分了，搞什麼鬼啊！

但議會民進黨團昨下午邀集產發局、市場處、新工處與環保局，釐清市府版、北農建議版事項。簡舒培當場公布資料打臉，指吳音寧兩度出席雙首長會議，四次出席市長室會議，兩次出席市場處會議，也曾出席產發局長會議，蔬果與青果改建說明會都出席，共十一次，為何林崇傑前天還要指控吳沒參加會議？

市場處：吳來市府開會都有紀錄

林崇傑回應，「若是語氣造成誤解，我鄭重道歉」，但仍強調，吳很少參加會議。市場處長許玄謀則說，「總經理（吳音寧）來市府開會都有紀錄，其他都是他們的小組」，他坦言目前市府規劃滾動式修正版本，確實採納部分北農建議，北農的各式意見市府都有處理。

台北市議員李建昌、洪健益與李慶鋒批，市府先前說法根本要把吳音寧「魍魎化」，向外界營造不專業形象，尤其柯文哲刻意將事件做政治操作。

吳：需親自說明都會參加會議

吳音寧受訪說，北市府發的開會通知，改建執行小組都有派員前往，需要親自說明的部分都會去參加；北農建議案包含改善物流、交通系統、更改拍賣場高度等，拍賣場挑高才能方便大型貨車卸貨，現在規劃高度和四十幾年前差不了多少，盼市府可聽見現場作業人員心聲，未來會持續與市府溝通。

國民黨台北市長參選人丁守中則受訪說，吳音寧不夠資格當北農總經理，早該被撤換，而柯文哲持續炒作，只是為了選舉目的，可能選前再操作換吳，達到選舉挖票效果。