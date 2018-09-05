〈南部〉卑南太平榮家活化 打造老人社區

2018-09-05

〔記者陳賢義／台東報導〕國產署與台東縣政府昨簽約合作打造優質老人社區，利用卑南鄉原退輔會太平榮家閒置舊址推動高齡照顧園區，由台東縣政府辦理招商，預計年底前公開上網以設定地上權方式招標；縣長黃健庭盼藉此吸引民間投資，提升高齡及長照能量，並能獲得部分權利金充裕縣庫。

國產署與東縣府 合作打造

太平榮家是在一九五六年十一月成立，一九八八年全盛時間曾有五千餘人居住，但近年隨著榮民凋零，居住人數大幅減少，二○一三年僅剩百餘人，經退輔會評估後，移轉至馬蘭榮家照顧，原址二○一四年正式關閉。經三年多努力，在縣府、國產署、退輔會通力合作下，日前獲得財政部核定，昨在多人見證下，由南區分署長黃莉莉與黃健庭簽訂合作改良利用契約。

投資逾30億 增150個就業機會

太平榮家佔地十﹒五公頃，保留部分約一﹒五公頃供地方使用，包括興建卑南鄉公所和地方部落聚會所。

黃健庭表示，大平榮家未來不只是一個安養機構，而是一整個老人社區，營造開放性的社區，健康的老人也能入住，讓老人間能有更多的交流，園區內也會有醫療照護，而這樣的需求絕對會愈來愈大。此開發案民間投資金額估計超過卅億元，可增加約一五○個就業機會，盼能成為東部地區的高齡長照事業的典範。

國產署長曾國基表示，以靈活運用出租、招標設定地上權，是國產署非常重要的工作項目，能與台東縣政府合作，以活化國有土地發展社會福利設施，除可以配合推動長照政策，也可以創造在地產業發展及提供就業機會，是對地方有益的事。