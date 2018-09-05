〈北部〉溶氧量不足 竹北豆子埔溪魚群暴斃

2018-09-05

〔記者廖雪茹／竹北報導〕「快要窒息了！」新竹縣竹北市豆子埔溪博愛橋到社崙橋一帶，連日來因魚群暴斃翻肚，臭氣沖天，縣府環保局現場初步檢測，溶氧僅每公升零．三五毫克，較正常值偏低，研判是水量少導致，竹北市清潔隊連日來在烈日下人工清除逾一噸魚屍。

地方人士表示，豆子埔溪上游設有水閘門管控，農業灌溉期間常因水源減少，而導致下游魚群暴斃，建議政府在上游設置滯洪池調節洪水，同時於溪流中段鑿深水井，適時補充溪水量讓河水流動，以避免影響下游生態。

水利單位將研議對策

竹北市新崙里長黃平足說，每年夏天都得面臨魚屍遍佈的生態浩劫，有里民建議在河床中間挖深集中溪流來因應。對此，工務處水利科表示，將儘快邀集水利相關單位現勘，研議對策。

黃平足、縣議員陳凱榮和北崙里長劉福登等人連日接獲市民抱怨，豆子埔溪河床乾涸，溪水太少沒有流通，吳郭魚、琵琶鼠魚（俗稱垃圾魚）等魚群因缺氧而大量翻肚，腐臭的魚屍味，令人作噁，嚴重影響環境衛生。

環保局表示，經現場查看，豆子埔溪水色微濁，檢測pH為六．八五，水溫攝氏三十四．四，溶氧零．三五mg/l，較正常值二mg/l以上偏低，循查上游水源則無異常。初步研判因水量少，加上天氣熱，導致水中溶氧不足，而造成魚類死亡。