〈中部〉南投五合一選戰 8年級生爭出線

2018-09-02

最年輕25歲楊登凱參選里長

〔記者陳鳳麗／南投報導〕年底五合一選舉參選在前天登記截止，今年參選人多且年輕人也不少，不只是「七年級生」冒出頭，且已有「八年級生」登記，最「幼齒」的是現年廿五歲、參選名間鄉新街村長的楊登凱，另兩人則是廿七歲縣議員參選人洪巧娟，和廿六歲竹山鎮代參選人朱劭宏，不少地方人士認為，年輕人從政者增加是好現象，這樣能為政壇注入新活力。

南投縣是人口老化嚴重的縣市，很多選民年紀大，而參選人也普遍不年輕，尤其是里長，有的里長一做多屆，像南投市尋求連任的龍泉里長鄭木桂已八十七歲，是最年長的里長。

南投縣政壇雖中、壯、老年人多，但此次登記的參選者，也不乏年輕人參政，縣議員、鄉鎮市民代表和村里長已出現「八年級生」，分別是名間鄉新街村長參選人楊登凱、竹山鎮代參選人朱劭宏、縣議員參選人洪巧娟。三人都是新人，而朱、洪兩人堪稱是克紹箕裘的「政二代」，朱劭宏是前竹山鎮長朱寶珍的兒子，洪巧娟則是前縣議員黃秀女的女兒。

七年級生達10多人 學歷不低

年輕的里長參選人中，另有十多人是「七年級生」，像集集鎮廣明里長參選人潘虹均才廿九歲，水里鄉上安村長參選人陳敬家、南投市軍功里長參選人吳安妮、竹山鎮中和里長參選人林盈材都是三十歲，四人和廿五歲的楊登凱學歷都不低，潘、楊、吳都是大學畢業，林盈材專科畢業，陳則是碩士。

鄉鎮市長部分則大多是穩重的中、壯年，三十三歲的集集鎮長陳紀衡，他在廿九歲就當選鎮長，四年前和今年都是最年輕的參選人。而本屆還有一位「七年級」參選人，他是參選南投市長的藍明浩，現年三十七歲。