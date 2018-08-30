〈南部〉《台南》淹50公分才補助 議員建議改分級

2018-08-30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市這次大淹水，不少市民家裡淹水，家具受損，但是依規定受災戶淹水要達五十公分才有補助，市議員陳文賢昨天在議會總質詢，質疑此一規定不合情理，淹卅公分家具同樣壞掉，卻無法補助，建議應改變過去作法，改採分級補助，廿五或卅公分以上至五十公分，也應給予適當的補助。

李孟諺︰中央規定 爭取放寬

代理市長李孟諺表示，淹水要達五十公分才有補助，這是中央的規定，確實有民眾住家淹水卅公分，家具都壞掉，跟淹水五十公分一樣，會向中央反映，看能否放寬補助標準。

陳文賢表示，淹水真的很痛苦，這是天災，政府要負起責任，被罵也要「惦惦」讓人家來罵，讓災民出一口氣沒關係。現在很多民眾抱怨淹水卅公分，家具一樣泡湯損壞，卻沒有補助，這很不公平，希望市長能向中央反映。

議員促動用二備金 提高補助

包括曾順良、林炳利、盧崑福、林美燕等議員及參選人曾信凱昨天也在議會召開記者會，林炳利表示，賴清德院長是從台南高升當院長的，受災戶補償卻是最少，要求應酌予提高。在野黨建議，淹水達五十公分，台南每戶僅有五千元的補助，補助金起碼應該與高雄一樣，每戶提高至一萬五千元，並建議市府應動用第二預備金支應。

市府表示，天災是難預測的，強降雨也無法事前精確預測，行政院已經全國一致加發兩萬元，台南市因財政拮据，加碼的部分市府會做整體考量，會對弱勢的重建需要特別加強。

弱勢戶淹逾20公分就救助

社會局指出，針對具福利身分的弱勢戶（列冊的中低收入戶、低收入戶、領有身障手冊者、領取弱勢兒少補助家庭及符合特殊境遇家庭者），家中若淹水廿公分以上未達五十公分，提供每戶五千元的淹水救助金，一般戶則不在目前認定的放寬補助範圍。

社會局表示，低收入及中低收入等經濟弱勢者，因其復原條件及能力受限，倘因受災程度未達救助標準，其生活可能更陷入困境，本著照顧弱勢的原則，在資源有限下優先補助具福利身分的弱勢者，以協助其儘速重建家園。