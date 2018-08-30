〈台北都會〉污水道工程停擺4月 基隆住戶怨後門洞開

2018-08-30

包商倒閉 迄今無廠商接手

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市中正區正豐街今年展開污水下水道工程，原本預期六月完工，但包商在四月間突然無預警倒閉，四個多月來，乖乖配合工程、敲除後巷牆面的正豐街約二十戶住戶，後巷門戶因此洞開，迄今仍無廠商接手，居民擔心颳風下雨沒遮蔽，更害怕小偷覬覦；對此，市府表示已經在找新包商接手，最快九月接手後續工程。

市府指出，倒閉的是污水下水道北港系統管線工程第四標包商，該工程在中正區武昌街、祥豐街、正豐街、正榮街及豐稔街等多處施作，工程進度約七十五％，原預計六月底完工，未料四月卻發生包商因財務危機而倒閉。

配合拆廚廁 20戶無水可用

市議員藍敏煌接獲民眾陳情，表示正豐街約二十戶民眾為了配合污水道接管施工，留設一．五公尺寬的施工空間，主動把後巷的廁所、流理台、牆壁等都拆掉了，現在因為包商倒閉造成工程停擺，面臨無水可用窘境；居民抱怨說：「當初乖乖配合拆除，如今拆了又沒幫我們做好，連水都沒有！」

夜難閉戶 只能彼此守望相助

當地的中砂社區總幹事廖文雄說，原包商工程已進入收尾階段，主幹管都埋好了，只剩連接到住戶的支線管，未料竟遇上包商倒閉；住戶也大吐苦水，抱怨食衣住行都不方便，現在最怕遭小偷，隔間只能以窗簾暫時遮避，任何人隨時都可以走進來，鄰居只好彼此守望相助，很無奈。

工務處：另找包商 最快9月復工

藍敏煌昨天邀集相關單位會勘，工務處下水道科科長章志華說，目前有四百多戶的接管工程受到影響，接下來的上游七標也有四千戶受到影響，要先把之前的合約結算辦理解約，並將未完成工項整合重新檢討書圖後再重新發包，已協調其他的污水道包商接續，最快九月重新進場施工，預計今年底完工。