〈北部〉香港快運花蓮~香港航班 傳10/27起停飛

2018-08-29

開航不到二年 花蓮地震後搭乘率低

〔記者王峻祺、陳宜加／綜合報導〕由香港快運航空HKexpress負責的花蓮─香港包機直航，自二零一六年十二月六日首航後，平均載客率約七成，受○二○六地震影響，旅客曾出現一班次僅廿人慘況。香港快運官網昨天公告，自十月廿七日起航班停飛，震驚東部民眾；花蓮縣政府觀光處長彭偉族人正在香港與航空公司高層洽談，盼有轉機，能繼續續約。香港快運台灣辦事處則表示，停飛原因須由香港總公司說明。

前年十二月花蓮香港直飛首航，讓東部民眾省去到桃園機場搭機的車程往返時間，從初期每週二班次往返，隔年增至每週四班次，又再增開到每天有班次，搭乘率平均約七成。

不料花蓮強震後，班次曾出現過只有廿人慘況，香港快運自七月一日起，將每日一班減至每週四班，昨（廿八日）更直接在官網發布緊急航班重要資訊，表示「由二零一八年十月廿七日起，來往花蓮與香港的航班服務將會暫停，以完善分配企業資源達致更佳的營運效益，而所有於二零一八年十月廿六日或以前出發的花蓮─香港的航班服務則不受影響。」 受影響旅客可選擇三項安排，若改乘於十月廿六日前出發航班，毋須支付機票差額；旅客亦可更改航點，須於明年四月三十日前出發，也須支付相關票價差額；或選擇全額退款。

縣觀光處長赴港 全力爭取續約

縣府觀光處長彭偉族表示，他正在香港與香港快運公司高層開會，與航空公司積極洽談中，會盡全力爭取續約。

彭偉族說，香港快運航空往返花蓮、香港航班二月份載客率低迷，較去年同期銳減卅八％，但在三月後搭乘率一直持續攀升，三月平均載客率是六十％、四月七十％，五、六月也都超過八成，七月更達到九成三的搭乘率。