〈台北都會〉拚基隆市長 謝立功今搶先登記

2018-08-27

〔記者俞肇福、何玉華／綜合報導〕在十一月二十四日投、開票的市長、市議員、里長選舉（新北、基隆兩市是三合一），今天起到三十一日受理登記，在新北市部分，藍、綠的兩位市長參選人侯友宜、蘇貞昌都尚未宣布登記時間。在基隆市方面，國民黨市長參選人謝立功要「搶頭香」、今天早上八點半將由議長宋瑋莉與國民黨議員參選人陪同登記；爭取連任的民進黨基隆市長林右昌，將在最後一天（三十一日）登記。

另外，親民黨主席宋楚瑜今天早上十點也要陪同親民黨提名的六位市議員參選人辦理登記。