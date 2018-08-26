〈台北都會〉基隆原民豐年祭 林右昌送利多

2018-08-26

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市原住民聯合豐年祭昨天在原住民文化會館登場，眾人齊跳大會舞歡慶豐收，場面熱鬧，市長林右昌說，市府將斥資三千萬元改善原住民會館周邊環境。

昨天上午豐年祭活動，在傳統、莊嚴的祈福祭祖儀式下，揭開序幕。包括各原住民迎賓舞蹈表演，以及百人共同祈福與同歡的大會舞，下午各族接力展開傳統舞蹈競賽，力與美的歌舞，讓姊妹市韓國尚州市副議長金台熙等一行人，留下深刻印象。

林右昌致詞指出，市府向中央爭取二千五百萬經費，配合自籌四百六十萬元，將整修原住民會館、海濱國宅周邊環境及步道。