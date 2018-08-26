〈北部〉竹塹中元城隍祭 雨中遶境賑孤

2018-08-26

〔記者王駿杰／竹市報導〕鞭炮齊鳴、鑼鼓喧天！新竹市竹塹中元城隍祭，昨天進入活動高潮，下午一點由「都城隍．威靈公」 率領的「奉旨遶境賑孤」隊伍，共有來自全台各地八十間宮廟陣頭，從都城隍廟出發，雖然下著雨，信眾熱情依舊，市區街頭熱鬧滾滾。

80宮廟陣頭、逾千人參與

今年的竹塹中元城隍祭，除來自全台各地宮廟陣頭上千人共襄盛舉，還邀請台灣T-pop─「鐵四帝舞團」，融合傳統陣頭文化八家將步法與流行街舞，讓民眾體驗不一樣的「Jia-Jiang Street Dance」。台南市定傳統表演藝術「宋江四陣」之一的「七股寶安宮白鶴陣」也受邀，讓民眾一飽眼福。

新竹市長林智堅表示，新竹都城隍廟主祀的「都城隍．威靈公」，是全台位階最高的城隍爺，建廟兩百餘年來保存深厚悠久的中元祭典古禮儀式，是許多民眾重要信仰中心。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞說，今年竹塹中元城隍祭透過網路行銷及各式相關活動，獲民眾熱烈回響，其中「夯枷」活動，有兩千三百八十四人參加，人數創下歷史新高，相較去年的一千八百三十四人，成長約三十％。

鄭耕亞說，早期城隍爺出巡時，各地仕紳都希望城隍爺到自己家廟或祠堂，讓他們「奉茶」，藉此彰顯家族聲望與地位。

後因北門鄭家多次參與城隍廟修建工作，加上鄭家出了開台進士鄭用錫，並獲頒御賜「崇祀鄉賢」匾額，基於「文官下轎、武官下馬」，城隍爺會在途中到鄭氏家廟休息，由鄭家子弟「奉茶」、「洗臉」並接受以雞蛋墊底的燕窩湯再離去，這項傳統儀式「鄭厝貢燕」，至今仍保存，深具地方民俗意義。