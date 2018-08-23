〈台北都會〉樹林萬大線二期財務計畫 國發會拍板

2018-08-23

政院核定後 10年後完工

〔記者邱書昱／新北報導〕立法委員蘇巧慧、吳琪銘昨天出席國家發展委員會，參與捷運樹林萬大線第二期財務計畫審查，蘇巧慧表示，國發會已審核通過約五五五億元的經費，未來將儘速呈報給行政院核定，讓工程早日動工；市府表示，預計將在行政院核定之後的十年後完工。

蘇巧慧、吳琪銘出席審查會，兩人在會中強調捷運建設對於新北市民的重要性，希望國發會重視新北市民的心聲，早日完成民眾對於樹林萬大線的期盼；蘇巧慧說，她多次質詢行政院、交通部，並兩度偕同立委吳秉叡、吳琪銘拜會前行政院長林全及院長賴清德，終於在今年五月促成交通部將樹林萬大線二期納入前瞻計畫第二期的特別預算內。

對此，新北市捷運工程局表示，樹林萬大線第二期財務計畫在去年一月和六月提送交通部審查，交通部今年一月五日核定後轉呈行政院，國發會二月五日召開第一次審查會議，市府依照審查意見修正完成後，昨天在第二次審查會議通過。

捷運局指出，感謝雙北市府通力合作及各級民代、團體的支持，雙北市府已陸續完成基本設計並進行都市計畫變更，等行政院正式核定樹林萬大線二期工程後，會積極展開細部設計及用地取得等作業。

經土城樹林到新莊 共計13站

樹林萬大線第二期計畫從第一期的LG08站延伸，經過金城路並跨越城林橋到樹林區中華路、八德街、大安路轉中正路直行，與捷運新莊線迴龍站串聯，全長十三．三公里，共計十三座車站，地下段有二．八公里、高架路段十．五公里，採中運量的捷運系統，整合捷運新莊線、土城線，日運量可達一一五萬人次，總經費約五五五億元，中央補助約一八○億元，市府負責約三七五億元。

對於這項地方重大的交通建設，市府、蘇巧慧雙方先前都曾發布新聞稿，今年是選舉年，頗有較勁的意味。