〈南部〉屏東沿山公路 擬週六、日禁行砂石車

2018-08-21

借道疏濬 高市憂影響進度

〔記者邱芷柔、侯承旭／屏東報導〕九年前莫拉克風災造成的大量山洪土石仍堆積在高屏溪上游，高雄市疏濬工程向屏東縣借道，行駛屏一八五線沿山公路路段，屏東縣府計劃未來每週六、日沿山公路全線禁行砂石車，消息傳出後引發高雄市疑慮，認為屏東縣一方面向高雄市索取沿山公路路修費三千多萬元，一方面又提出禁行計畫； 屏東縣工務處強調，路修費與禁行計畫是兩碼子事，將持續與高市溝通。

去年高雄市疏濬高屏溪，行駛屏一八九線載運砂石，屏縣府向高雄市要求路修費一千三百萬元，並禁止行駛兩個月，雙方經過多次協商，最終由水利署第七河川局撥款化解爭議。

索路修費 屏縣指兩碼子事

今年高市辦理荖濃溪新威大橋段疏濬作業，借道屏東沿山公路，屏縣府今年五月要求高雄市支付路修費三千兩百餘萬元，高雄市主張路面損壞並非疏濬工程造成，雙方爭議再起。屏縣府近日又行文高雄市，要求派員列席道安會報，商討沿山公路周六、日全面禁駛砂石車的提案。

高雄市六龜區公所擔心若沿山公路全面管制，將影響疏濬進度，進而危及當地居民安全。地方人士更質疑，屏東縣此舉是為了逼迫高雄市支付路修費。

觀光考量 因污染、交安疑慮

屏東縣工務處長楊慶哲澄清，沿山公路禁行計畫與路修費是兩碼子事，沿山公路禁行砂石車是觀光發展考量，邀請高雄市列席道安會議，是希望能聆聽多方意見，至於路修費事宜，將持續與高市及水利署溝通。

楊慶哲表示，近年屏東縣致力推動沿山公路觀光，全長近六十九公里的沿山公路景色怡人，但部分路段設有砂石場，砂石車頻繁出入，易有污染及交通安全疑慮，在遊客、居民多次反映下，縣府目前已在特定路段實施週日禁行。