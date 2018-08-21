〈台北都會〉新秀盼老將不愛 綠藍配票都難喬《北市國民黨篇》

2018-08-21

國民黨 劃責任里拚過半 雜音不少

〔記者郭安家、蔡亞樺、蕭婷方、黃建豪、周彥妤、鍾泓良／台北報導〕國民黨下屆台北市議員參選人提名卅三席力拚議會過半，雖然國民黨長期劃分責任里，形同經營地盤，據了解，多數現任議員盼取消責任里，這次新人高達十三人，大多希望保留責任里，老將、新人衝突以松山信義區最激烈，原本國民黨台北市黨部一度不在該區劃責任里，讓新人感到心寒，經協調又恢復，目前僅民進黨大票倉中山大同區無劃分責任里；為拚過半，市黨部考慮選前一個月比照民進黨進行配票。

市黨部考慮選前一個月進行配票

國民黨松山信義區新人為前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯、前議員王正德，但該區現任市議員陳永德說，該區多數藍營議員都認為，劃責任里會畫地自限，唯有徐巧芯是新人才會想劃，但後來大家協調一度決定不劃。該區議員秦慧珠也表示，選舉大家各自努力，她認為不劃責任里比較好，才不會內鬥吵架。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹坦言，原則上分配責任里，是希望給新人機會經營里長、各里黨員及基層組織票，過去協調過程雖有不同意見，但意見都趨於整合。

畫地自限？機制不公平？ 整合不易

不過，其他藍營人士指出，責任里認養是過去國民黨經營選區的慣例作法，但有聲音認為該機制不盡公平；以士林北投區為例，該作法可能對黃復興黨部議員汪志冰較有利，也一度出現意見分歧。

至於內湖南港區選將游淑惠、李明賢則繼承前議員李彥秀責任里，較無衝突；中正萬華區、大安文山區責任里協調過程也較為平順。至今唯一未分配責任里則是中山大同區，屬於國民黨「弱勢」選區，該區議員陳炳甫表示，該區黨員人數不夠，已十六年沒做責任里劃分，參選人只能穩紮穩打。

國民黨劃分責任里制度，是由該責任里議員專門經營該區的鐵桿黨員，並擴散串連選民，較無強制性；但有黨內人士指，國民黨提名太多人，新人來勢洶洶，許多現任議員也擔心責任里一劃，恐分散選票。對此，黃呂錦茹也透露，為拚過半，選前一個月將考慮是否進行配票，如果責任里選民不知道投誰，黨部可以選民出生季節春夏秋冬，配票投給四季代表的議員參選人。