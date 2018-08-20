〈南部〉鹿耳門溪口 捕獲逾3米長「紡車索」

2018-08-20

漁民認吉兆 將放生

〔記者蔡文居／台南報導〕漁民林忠民在台南鹿耳門溪口捕獲一尾長得像大鰻魚的怪魚，漁民俗稱「紡車索」，長度達三公尺多，重約十一台斤，十分少見，漁民認為是吉兆，將擇期放生。

本身也是鹿耳門溪口鎮門宮管理人的林忠民說，這尾「紡車索」約有十尺長，相當於三公尺多，有十一台斤重，捕魚數十年，第一次捕獲這麼大尾的「紡車索」。

林忠民說，農曆七月十四日（國曆八月廿四日）為國姓爺聖誕，今年鎮門宮在農曆七月十三日及十四日兩天舉辦祝壽大典暨普渡祈福消災法會，並將於鹿耳門溪口放生十萬尾國姓魚苗，在這時候捕獲這麼大尾的「紡車索」，應該是吉兆，屆時也會一起將牠放生。

台工漁樂園執行長李進添表示，「紡車索」棲息於河口、海岸，常出現於鹽水溪口及鹿耳門溪口，為「裸胸鯙屬」中的一種魚類。在台南這裡，漁民在定置網捕獲「紡車索」，通常都是一公尺多，很少有二、三公尺的，而三公尺以上的則是非常少見。

他說，「紡車索」屬夜行性，十分兇猛，牙齒非常銳利，被咬到十分疼痛。因現在鰻魚愈來愈少，漁民一般都抓到三、五斤的「紡車索」，索性將牠充當鰻魚來燉補吃，肉質很細嫩，吃起來味道也不錯，只是魚刺比較多，市場上幾乎沒有在買賣，因此並無買賣的行情。