〈中部〉投縣捕蜂委外 1個月摘除250窩

2018-08-19

龍眼豐收 虎頭蜂窩特別多

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣蜂窩真多！縣府委託民間業者捕蜂昨滿一個月，期間捕蜂二五○件，其中八成是虎頭蜂窩，這還不包括農民在農園裡自行摘除的蜂窩，縣府農業處研判，今年虎頭蜂窩多，應與龍眼大豐收，提供充足食物來源有關，提醒民眾若發現蜂窩就保持距離，通報農業處，捕蜂業者會前去查看、摘除。

大多是靠近民宅或社區

縣府農業處將捕蜂業務委外，從上月十八日展開，委外捕蜂虎頭蜂一件是四千多元，一般蜂二千四百多元，委外昨剛好滿月，農業處統計，一個月來委外捕蜂有二五○件，平均一天至少八件，這些蜂窩大多較靠近民宅或社區，一般在山區或農園發現的蜂窩多未通報，數量應該也很可觀。

農業處統計，這一個月民間業者摘除的蜂窩，約有二百件是虎頭蜂窩，推測是龍眼大豐收，讓虎頭蜂有食物來源。由於日前台電工程人員施工時被虎頭蜂螫了六十包一度命危，民眾一旦發現社區或住家附近有虎頭蜂窩，趕快通報農業處。

土蜂毒性更強 勿靠近

虎頭蜂外，南投縣山區還有一種很兇猛的「土蜂」，民眾賴暘昇前兩天到中寮鄉朋友的農園，就看到樹上有一大個土蜂窩，農園主人自己穿上捕蜂衣摘除。賴暘昇說，土蜂比虎頭蜂的毒性還強，若發現土蜂窩，就要避得遠遠的，至少要保持二、三百公尺的安全距離。

據了解，從七月到年底已經編列了四八○萬元委外捕蜂，農業處經過一個月觀察估算，認為今年的經費應該夠用，明年為了節省公帑，有意以年度統包來取代論件計酬，但仍要開會討論。