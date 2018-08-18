〈台北都會〉照顧農民 蘇貞昌要力推農產

2018-08-18

〔記者葉冠妤、何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨連跑泰山、五股與林口三個農會，他強調出身農業縣的屏東，懂得照顧農民，未來會大力推銷農產，也要「扶老攜幼」，建設地方完善的長照制度、公共托育。競選辦公室也在國際流浪動物日前夕，提動物保護五大政策，打造動物友善都市。

蘇貞昌昨一到農會展現高人氣，並幽默表示，到農會不是要借錢，而是要來幫新北賺大錢的！未來當市長，不論是照顧農民，還是推銷農產「功夫一定會更好！」蘇貞昌說，自己當年親自在屏東路邊推廣農產，打響黑珍珠蓮霧名氣，更運送農產品到北部販售，將來若當選新北市長，也一定會懂得照顧農民；此外，蘇貞昌將來會盤點學校、廟宇等閒置空間，作為托老、托幼據點。

至於侯友宜日前推出小額捐款平台，卻有民眾向媒體投訴，稱永和某連鎖美髮店經理強迫員工捐獻，蘇貞昌說是違法的事情，捐款一定要心甘情願。侯友宜稱自己不清楚此事，該美髮店高姓經理則解釋自己只是在LINE群組拜託大家支持侯，沒有強迫。

蘇貞昌競選辦公室昨天發布五大動物保護政策，包括提高法律位階，爭取在議會通過動物保護自治條例；成立動物保護委員會；收容所問題盤點；認領養運作制度優化；提升動保觀念及教育。